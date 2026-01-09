Видео: красноярский подросток перевернулся и встал на колеса на угнанном авто

В Красноярске подросток перевернулся на Toyota родственников и попал на видео

В Красноярске подросток за рулем автомобиля родственников съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

«В Красноярске в районе дома №30 на ул. Гагарина, 16-летний водитель, управляя автомобилем марки «Тойота», не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет», — отмечается в сообщении.

Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. В ходе разбирательств выяснилось, что он взял автомобиль без спроса у родственников в Сосновоборске и доехал до Красноярска. Своих родителей об этом он не известил.

