Видео: красноярский подросток перевернулся и встал на колеса на угнанном авто

В Красноярске подросток перевернулся на Toyota родственников и попал на видео 
В Красноярске подросток за рулем автомобиля родственников съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

«В Красноярске в районе дома №30 на ул. Гагарина, 16-летний водитель, управляя автомобилем марки «Тойота», не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет», — отмечается в сообщении.

Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. В ходе разбирательств выяснилось, что он взял автомобиль без спроса у родственников в Сосновоборске и доехал до Красноярска. Своих родителей об этом он не известил.

До этого в Ростове-на-Дону таксист открыл стрельбу после конфликта с пассажирами, собиравшимися ехать на машине вшестером. Несостоявшиеся пассажиры повредили его автомобиль.

Ранее под Омском рейсовый автобус потерял сразу два колеса.
 
