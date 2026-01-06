Фура парализовала движение на трассе в российском регионе и попала на видео

В республики Бурятия фура полностью перекрыла трассу на перевале Пыхта. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Большегруз занесло из-за гололеда — парализовано движение в обе стороны. Когда проезд откроют, пока неизвестно», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что в результате произошедшего образовался многокилометровый автомобильный затор, при этом возле большегруза собралась толпа.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города. В результате произошедшего пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на трассе в Удмуртии произошло ДТП с разливом нефти.