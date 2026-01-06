Размер шрифта
Фура парализовала движение на трассе в российском регионе и попала на видео

Mash: фура перекрыла трассу в Бурятии на перевале Пыхта
Telegram-канал «Babr Mash»

В республики Бурятия фура полностью перекрыла трассу на перевале Пыхта. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Большегруз занесло из-за гололеда — парализовано движение в обе стороны. Когда проезд откроют, пока неизвестно», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что в результате произошедшего образовался многокилометровый автомобильный затор, при этом возле большегруза собралась толпа.

До этого в Ростовской области автомобиль с людьми разорвало пополам в ДТП. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили серьезные повреждения, а их детали в момент столкновения разлетелись по проезжей части. Кроме того, белая машина перевернулась и вылетела в кювет, приземлившись на крышу: у транспорта отлетела передняя часть. Также заметно, что на место прибыли оперативные службы города. В результате произошедшего пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на трассе в Удмуртии произошло ДТП с разливом нефти.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568315_rnd_6",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
