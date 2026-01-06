Размер шрифта
«Он в домике»: психолог назвала причину агрессии водителей

Психолог Твардовская: водители проявляют агрессию за рулем из-за недавнего конфликта
Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

Автомобилисты ведут себя агрессивно за рулем, поскольку чувствуют безопасность в своей машине. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская.

«Агрессия — нормальное чувство, которое нужно уметь проживать. Человеку нужно куда-то утилизировать свою агрессию, что он и делает, когда садится за руль. В такие момент водитель представляет, что он в своем домике, никто ничего не видит, и в этом домике можно делать все, что угодно», — рассказала психолог.

По ее словам, в автомобиле человек может вести себя агрессивно, потому что чувствует щит в виде «большой машины». Твардовская также отметила, что одной из причин подобного поведения автомобилиста во время руления может быть произошедший накануне конфликт. Так, водитель вымещает свою злость из-за ссоры, проявляя агрессию во время управления транспортом.

