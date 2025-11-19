На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, какие женщины реагируют на мужчину с дорогим автомобилем

Психолог Твардовская: небогатые женщины реагируют на мужчин на дорогих машинах
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Женщины, у которых скромные условия жизни, реагируют на мужчин на дорогих машинах. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская.

«Обычно женщины, у которых у самих нет автомобиля и очень сдержанные условия жизни, нуждаются в статусном мужчине. Как правило, статус мужчина может показать дорогими часами, дорогим автомобилем, выходом в дорогой ресторан. Это повышает его стоимость на рынке мужчин. И многие этим пользуются», — рассказала психолог.

По ее словам, женщины, которым важно, чтобы у возлюбленного был дорогой автомобиль, заменяют этим свои собственные потребности. Такие россиянки выбирают полагаться на мужчину, который сможет «вытащить из беды». Так, возникает некая иллюзия, что мужчина на дорогом автомобиле справится с их проблемами.

До этого Ольга Твардовская рассказала, какие биологические изменения происходят с женщиной после покупки автомобиля.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

