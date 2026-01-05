Видео: в Туле мужчина ударил пассажирку по голове и вытолкнул из автобуса

В Туле на видео сняли, как мужчина ударил по голове и толкнул пассажирку автобуса

В Туле пассажиры автобуса устроили конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

«Мужчина ударил женщину по голове и выкинул ее из автобуса 10Л. По информации от нашего подписчика, женщина была в алкогольном состоянии и одному из пассажиров это не понравилось», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажир ударяет женщину по голове и выталкивает из транспорта, затем выходит сам. Далее на записи заметно, что туляки продолжают конфликт на остановке: нарушители кричат и оскорбляют друг друга, после чего мужчина возвращается в автобус.

До этого в городе Благовещенске Амурской области мужчина лишился глаза в драке с автомобилистом, слушавшим громко музыку. После произошедшего конфликта врачи диагностировали тяжелую контузию яблока, разрыв склеры, выпадение внутренних оболочек. Мужчина ослеп на левый глаз. В суде приморец признал свою вину частично.

