Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Видео: в Туле мужчина ударил пассажирку по голове и вытолкнул из автобуса

В Туле на видео сняли, как мужчина ударил по голове и толкнул пассажирку автобуса 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27563029_rnd_0",
    "video_id": "record::2cd694f8-e34b-43b6-963a-d3820c21d02b"
}

В Туле пассажиры автобуса устроили конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

«Мужчина ударил женщину по голове и выкинул ее из автобуса 10Л. По информации от нашего подписчика, женщина была в алкогольном состоянии и одному из пассажиров это не понравилось», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажир ударяет женщину по голове и выталкивает из транспорта, затем выходит сам. Далее на записи заметно, что туляки продолжают конфликт на остановке: нарушители кричат и оскорбляют друг друга, после чего мужчина возвращается в автобус.

До этого в городе Благовещенске Амурской области мужчина лишился глаза в драке с автомобилистом, слушавшим громко музыку. После произошедшего конфликта врачи диагностировали тяжелую контузию яблока, разрыв склеры, выпадение внутренних оболочек. Мужчина ослеп на левый глаз. В суде приморец признал свою вину частично.

Ранее драка с полуголым ростовчанином на парковке попала на видео.
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+