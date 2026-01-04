«Спрячь его»: драка с полуголым ростовчанином на парковке попала на видео

В Ростовской области на видео сняли драку с полуголым мужчиной на парковке

В городе Батайске Ростовской области мужчины подрались на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«Драка произошла из-за просьбы закурить! В Батайске, по словам очевидцев, компания мужчин попросила сигарету у местного жителя. Внезапно начался конфликт, далее перцовка и драка», — говорится в публикации.

Местные жители сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как три человека избивают полуголого мужчину на парковке. На записи также заметно, как батайчане отходят от своего оппонента, но мужчина встает и направляется в припаркованным автомобилям с целью продолжить конфликт. Далее на записи заметно, как нарушитель достает перцовый баллончик, при этом автор видео просит мужчину спрятать его. Чем закончился конфликт не сообщается.

