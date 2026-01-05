В Приморье автомобиль рыбака ушел под лед

В поселке Тавричанка Приморского края машина провалилась под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На льду в Тавричанке первый в этом году рыбацкий автомобиль благополучно ушел на корм рыбам. Возле «синих гаражей» в районе Тавричанки из-за большого скопления авто образовалась трещина. Один автомобиль уже успел уйти под лед», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что белый автомобиль боком ушел под лед. Удалось ли вытащить машину не сообщается.

До этого автовоз с несколькими Toyota и Mercedes вспыхнул под Красноярском. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автовоз горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. Также заметно, что возле вспыхнувшего автомобиля ходят люди. О состоянии водителя неизвестно.

Кроме того, в Тверском районе Москвы загорелся автомобиль Citroen Berlingo.

Ранее на видео сняли, как огонь охватил иномарку в Сочи.