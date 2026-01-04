Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Видео: в Татарстане люди не выжили в жестком ДТП

112: в Татарстане четыре человека не выжили в ДТП при непогоде 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27558457_rnd_7",
    "video_id": "record::03f0a6e6-3986-4f88-9399-8c1103ab6f1f"
}

В Татарстане произошло серьезное ДТП из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«4 января в Альметьевском районе Татарстана произошло ДТП <…>. На трассе «ШалиБавлы» столкнулись два автомобиля. <…> Инцидент произошел в условиях сложной погодной ситуации: в регионе сохраняются гололед, снегопад и ограниченная видимость», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: машины разбиты полностью, а их детали разбросаны по заснеженной дороге.

По данным канала, в результате ДТП четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще трое – пострадали. На месте столкновения работают оперативные службы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого на видео сняли ДТП, в котором разбился водитель Hyundai Accent.

Ранее в Ростовской области несколько человек не выжили в жестком ДТП с фурой.
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+