Видео: в Татарстане люди не выжили в жестком ДТП

112: в Татарстане четыре человека не выжили в ДТП при непогоде

В Татарстане произошло серьезное ДТП из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«4 января в Альметьевском районе Татарстана произошло ДТП <…>. На трассе «Шали – Бавлы» столкнулись два автомобиля. <…> Инцидент произошел в условиях сложной погодной ситуации: в регионе сохраняются гололед, снегопад и ограниченная видимость», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: машины разбиты полностью, а их детали разбросаны по заснеженной дороге.

По данным канала, в результате ДТП четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще трое – пострадали. На месте столкновения работают оперативные службы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

