На видео сняли ДТП, в котором разбился водитель Hyundai Accent

В Сибири на видео попало жесткое столкновение Hyundai Accent с фурой 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27558079_rnd_2",
    "video_id": "record::b8e879a7-a332-4c49-94ca-efafca5080bc"
}

В Новосибирской области автомобиль Hyundai Accent влетел в фуру Volvo. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«21-летний водитель седана Hyundai Accent выехал на встречку и столкнулся с фурой Volvo. <…> ДТП произошло за 9 часов до Нового Года в Ростовской области. Три пассажира 2001, 2000, 1999 годов рождения получили травмы различной степени тяжести», — говорится в публикации.

Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина на скорости влетает в фуру. От удара Hyundai отбрасывает в сторону, а его детали разлетаются по проезжей части. В результате произошедшего иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита подкапотная часть и лобовое стекло.

По данным канала, медики доставили водителя Hyundai Accent в больницу, но травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Ростовской области несколько человек не выжили в жестком ДТП с фурой.

Ранее челябинец вылетел из легковушки в момент жесткого ДТП, и это попало на видео.
 
