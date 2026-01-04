На видео сняли ДТП, в котором разбился водитель Hyundai Accent

В Сибири на видео попало жесткое столкновение Hyundai Accent с фурой

В Новосибирской области автомобиль Hyundai Accent влетел в фуру Volvo. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«21-летний водитель седана Hyundai Accent выехал на встречку и столкнулся с фурой Volvo. <…> ДТП произошло за 9 часов до Нового Года в Ростовской области. Три пассажира 2001, 2000, 1999 годов рождения получили травмы различной степени тяжести», — говорится в публикации.

Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина на скорости влетает в фуру. От удара Hyundai отбрасывает в сторону, а его детали разлетаются по проезжей части. В результате произошедшего иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита подкапотная часть и лобовое стекло.

По данным канала, медики доставили водителя Hyundai Accent в больницу, но травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Ростовской области несколько человек не выжили в жестком ДТП с фурой.

