Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Видео: в Ростовской области несколько человек не выжили в жестком ДТП с фурой

В Ростовской области четыре человека стали жертвами массового ДТП с фурой 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27557887_rnd_8",
    "video_id": "record::c1adce72-bf5d-4a88-aab8-3e9a13ac4616"
}

Движение по трассе М-4 «Дон» на юг затруднено в Аксайском районе Ростовской области из-за массового ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«На 1042-м километре + 160 м автомобильной дороги «М-4 Дон» направление на юг, затруднено движение», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на месте работают оперативные службы.

Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, фура протаранила несколько автомобилей на участке дороги возле Красного Колоса.

«Водитель большегруза также <…> сбил нескольких рабочих. <…> По словам автомобилистов, трасса превратилась в каток — после снегопадов в регион пришли заморозки», — говорится в публикации.

Водители сняли последствия аварии на видео. На кадрах заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

По данным канала, в результате ДТП движение на трассе М4 «Дон» временно ограничено: автомобили встали в пробку. Четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области выехал на место ДТП.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+