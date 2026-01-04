Видео: в Ростовской области несколько человек не выжили в жестком ДТП с фурой

В Ростовской области четыре человека стали жертвами массового ДТП с фурой

Движение по трассе М-4 «Дон» на юг затруднено в Аксайском районе Ростовской области из-за массового ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«На 1042-м километре + 160 м автомобильной дороги «М-4 Дон» направление на юг, затруднено движение», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на месте работают оперативные службы.

Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, фура протаранила несколько автомобилей на участке дороги возле Красного Колоса.

«Водитель большегруза также <…> сбил нескольких рабочих. <…> По словам автомобилистов, трасса превратилась в каток — после снегопадов в регион пришли заморозки», — говорится в публикации.

Водители сняли последствия аварии на видео. На кадрах заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

По данным канала, в результате ДТП движение на трассе М4 «Дон» временно ограничено: автомобили встали в пробку. Четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области выехал на место ДТП.

