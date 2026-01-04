После ДТП в Ростовской области с четырьмя погибшими возбуждено дело

После ДТП в Ростовской области, в котором погибли четыре человека и еще столько же пострадали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование», — сказали там.

В ведомстве также сообщили, что виновником аварии, по предварительной версии стал водитель грузовика Mercedes-Benz.

Водители сняли последствия аварии на видео. На кадрах заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате ДТП движение на трассе М4 «Дон» временно ограничено: автомобили встали в пробку. Четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области выехал на место ДТП.

