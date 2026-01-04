Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

После ДТП в Ростовской области с четырьмя погибшими возбуждено дело

МВД: по факту ДТП в Ростовской области заведено уголовное дело 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27558163_rnd_8",
    "video_id": "record::c1adce72-bf5d-4a88-aab8-3e9a13ac4616"
}

После ДТП в Ростовской области, в котором погибли четыре человека и еще столько же пострадали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование», — сказали там.

В ведомстве также сообщили, что виновником аварии, по предварительной версии стал водитель грузовика Mercedes-Benz.

Водители сняли последствия аварии на видео. На кадрах заметно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате ДТП движение на трассе М4 «Дон» временно ограничено: автомобили встали в пробку. Четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области выехал на место ДТП.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+