В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Ростовом

Водитель грузовика Mercedes-Benz, предварительно, стал виновником аварии в Ростовской области, где погибли 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что водитель грузовика, двигаясь в составе автопоезда по левой полосе, столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении Audi. От удара Audi протаранил Renault Logan и Lada Vesta, которые остановились после ранее случившегося ДТП.

В результате автоаварии 4 погибли, 4 пострадали, отметили в МВД. В результате ДТП движение на трассе М4 «Дон» временно ограничено: автомобили встали в пробку. На месте происшествия работают оперативные службы.

Как ранее сообщал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, фура протаранила несколько автомобилей на участке дороги возле Красного Колоса, сбив нескольких дорожных рабочих. По словам водителей, трасса превратилась в каток, так как после снегопадов в регион пришли заморозки.

Ранее на видео попал мощный взрыв автомобиля в Твери.