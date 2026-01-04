Размер шрифта
Появились подробности жесткого ДТП, в котором не выжил ребенок

В Челябинской области ребенок не выжил в момент столкновения Renault и Geely
Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области два человека не выжили в момент столкновения Renault Logan и Geely Monjaro. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«В Челябинской области произошло <…> ДТП, <…> полуторагодовалый ребенок с травмами был госпитализирован. Авария произошла в Усть-Катавском округе, когда 40-летний водитель Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely Monjaro», — говорится в публикации.

По данным канала, водитель Renault и его несовершеннолетний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего 43-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

До этого в городе Кодинске Красноярского края водитель на иномарке сбил двух школьников, переходивших дорогу по перходу. Прибывшие медики госпитализировали детей с тяжелыми травмы. Уличная камера запечатлела момент аварии на видео.

Ранее в Ярославле на видео сняли 10-летнего ребенка за рулем Hyundai.

