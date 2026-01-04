Губернатор рассказал, что стало с туристами из опрокинувшегося под Тулой автобуса

После ДТП под Тулой резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду

После опрокидывания автобуса в Богородицком районе Тульской области пассажиров забрал резервный автобус. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

«Резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду», — говорится в посте.

Чиновник уточнил, что четыре человека после ДТП остаются в тульских медучреждениях.

Накануне в Тульской области опрокинулся пассажирский автобус. При аварии пострадал 31 человек. Всего в автобусе ехали 37 человек. На помощь пострадавшим направили десятки бригад скорой помощи.

В конце декабря в Эстонии сильный ветер опрокинул автобус, который ехал по трассе из Таллина в Нарву. В салоне находились 11 пассажиров, в том числе россияне. Других свободных автобусов не было, поэтому людям пришлось добираться до места назначения своим ходом.

