Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Губернатор рассказал, что стало с туристами из опрокинувшегося под Тулой автобуса

После ДТП под Тулой резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

После опрокидывания автобуса в Богородицком районе Тульской области пассажиров забрал резервный автобус. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

«Резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду», — говорится в посте.

Чиновник уточнил, что четыре человека после ДТП остаются в тульских медучреждениях.

Накануне в Тульской области опрокинулся пассажирский автобус. При аварии пострадал 31 человек. Всего в автобусе ехали 37 человек. На помощь пострадавшим направили десятки бригад скорой помощи.

В конце декабря в Эстонии сильный ветер опрокинул автобус, который ехал по трассе из Таллина в Нарву. В салоне находились 11 пассажиров, в том числе россияне. Других свободных автобусов не было, поэтому людям пришлось добираться до места назначения своим ходом.

Ранее на видео попало, как москвичка отогрела мужчину на дороге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556333_rnd_7",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+