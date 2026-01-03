Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В очереди на Крымский мост скопилось более 1 тыс. автомобилей

В очереди перед Крымским мостом ожидало более 1 тыс. автомобилей
Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани в течение трех часов стояло более 1 тыс. машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 17:00, водителям приходилось ждать более трех часов. Перед переправой со стороны Тамани досмотра ожидали 1 103 машины. Со стороны Керчи в очереди стояли 405 автомобилей. Ожидание занимало около двух часов.

Спустя час со стороны Тамани в очереди стояли 1 127 транспортных средств. По оценкам, досмотр занимал четыре часа. Со стороны Керчи время ожидания уменьшилось до часа, а количество автомобилей — до 373. К 19:00 с этой стороны переправы ситуация почти не изменилась, а со стороны Тамани в пробке ожидали 1050 машин. После этого положение дел начало улучшаться. В 21:00 очередь со стороны Керчи рассосалась, а со стороны Тамани досмотра ждали 450 транспортных средств. Ожидание занимало два часа.

По данным на 22:00, с обеих сторон переправы очередей нет.

Накануне автомобилям тоже пришлось ожидать досмотра для проезда по Крымскому мосту.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556117_rnd_1",
    "video_id": "record::59271fe6-ed02-4e40-b71f-cbc48d78c8c0"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+