В очереди на Крымский мост скопилось более 1 тыс. автомобилей

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани в течение трех часов стояло более 1 тыс. машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 17:00, водителям приходилось ждать более трех часов. Перед переправой со стороны Тамани досмотра ожидали 1 103 машины. Со стороны Керчи в очереди стояли 405 автомобилей. Ожидание занимало около двух часов.

Спустя час со стороны Тамани в очереди стояли 1 127 транспортных средств. По оценкам, досмотр занимал четыре часа. Со стороны Керчи время ожидания уменьшилось до часа, а количество автомобилей — до 373. К 19:00 с этой стороны переправы ситуация почти не изменилась, а со стороны Тамани в пробке ожидали 1050 машин. После этого положение дел начало улучшаться. В 21:00 очередь со стороны Керчи рассосалась, а со стороны Тамани досмотра ждали 450 транспортных средств. Ожидание занимало два часа.

По данным на 22:00, с обеих сторон переправы очередей нет.

Накануне автомобилям тоже пришлось ожидать досмотра для проезда по Крымскому мосту.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.