Автоэксперт предупредил об опасности фейерверков для машин во дворе

Фейерверки могут повредить автомобили, припаркованные поблизости. При этом у владельцев машин нет эффективных способов защитить их от последствий запуска салютов. Об этом в разговоре с RT предупредил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

«Фейерверки и петарды, конечно, опасны для автомобиля. Это высокая температура. И даже если в фейерверке «холодный огонь» — магниевый, то все равно в точке горения температура есть», — рассказал специалист.

Он предупредил, фейерверки могут повредить лакокрасочные покрытия автомобилей, находящихся неподалеку. При этом отсутствие видимых повреждений не является гарантией того, что на машине не образовалась микротрещина, которая в дальнейшем будет впитывать влажный воздух. По словам эксперта, со временем на этом месте начнется коррозия.

Попов отметил, что восковые покрытия и другие методы не помогут защитить автомобиль от воздействия фейерверков. Минимизировать последствия их запуска можно лишь в том случае, если обклеить машину специальной пленкой, заключил он.

Врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого предупредил, что фейерверки и петарды могут стать источником стресса для домашних животных, поэтому владельцам важно минимизировать их контакт с раздражителями. По его словам, если это невозможно, то важно отвести питомца в тихое место.

