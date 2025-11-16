В МВД рассказали, кому не грозит штраф за просрочку водительских прав

МВД: россиян с просроченными правами не оштрафуют, если они не управляли авто

За истекшее водительское удостоверение в Росиси не оштрафуют, если человек после этого не управлял автомобилем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

При таком случаи оснований для привлечения к ответственности отсутствуют, рассказали в ведомстве.

В следующем году станут недействительными водительские прав, истекших с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года. Чтобы заменить их, потребуется предъявить медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, паспорт, старое водительское удостоверение и квитанцию об оплате госпошлины.

Подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг, что позволит выбрать удобное время и получить скидку на госпошлину, или обратиться в отделение лично. Фотографирование и получение нового удостоверения производятся на месте. За езду с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

13 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия признает зарубежные водительские права граждан тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные должны сдавать экзамены.

Ранее автомобилистов предупредили о лишении прав за скрытые номера.