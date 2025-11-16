На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали, кому не грозит штраф за просрочку водительских прав

МВД: россиян с просроченными правами не оштрафуют, если они не управляли авто
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

За истекшее водительское удостоверение в Росиси не оштрафуют, если человек после этого не управлял автомобилем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

При таком случаи оснований для привлечения к ответственности отсутствуют, рассказали в ведомстве.

В следующем году станут недействительными водительские прав, истекших с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года. Чтобы заменить их, потребуется предъявить медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, паспорт, старое водительское удостоверение и квитанцию об оплате госпошлины.

Подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг, что позволит выбрать удобное время и получить скидку на госпошлину, или обратиться в отделение лично. Фотографирование и получение нового удостоверения производятся на месте. За езду с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

13 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия признает зарубежные водительские права граждан тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные должны сдавать экзамены.

Ранее автомобилистов предупредили о лишении прав за скрытые номера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами