Пассажир на скорости вылетел из попавшего в аварию такси в Челябинске

В Челябинске пассажир с собакой вылетели из попавшего в ДТП такси

Пассажир на скорости вылетел из такси, попавшего в аварию в Челябинске. Об этом сообщает Tegram-канал «74.RU. Новости Челябинска».

«Вместе с пострадавшим с заднего сидения вылетела собака и личные вещи. Прихрамывая, пассажир взял пса на руки. Затем из такси вышел еще один пассажир, чтобы поднять вещи. В ГАИ сообщили, что ДТП оформил аварийный комиссар», — сообщает канал.

О травмах пассажира и собаки не сообщается.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил крупное ДТП в Нижнем Тагиле.