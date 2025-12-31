Полиция пресекла дрифт-шоу в Петербурге

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку несанкционированного автомобильного дрифта у стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, сообщает argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В отношении ряда водителей были приняты меры. Автомобиль Subaru 25-летнего жителя Свердловской области эвакуировали для экспертизы, а самого водителя направили на медосвидетельствование. Аналогичные действия предприняты в отношении водителей нескольких автомобилей Lada, BMW, Toyota и Volvo», — говорится в сообщении.

В ходе рейда было эвакуировано 8 машин, их водители доставлены в отделения полиции.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в столице водитель BMW золотистого цвета устроил дрифт на мосту, закрытом для движения автомобилей.

«На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заезд на еще не открытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым», — отмечается в сообщении.

Водитель дрифтовал на протяжении нескольких часов после полуночи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль в заносе ездит кругами на проезжей части дороги, слышен громкий рев мотора.

Ранее в Воронежской области легковушку с человеком в салоне разорвало в момент ДТП.