Названы российские цены на автомобили Lixiang

Автобренд Lixiang объявил российские цены на свои автомобили
Li Auto

Китайская компания Lixiang объявила российские цены на свои автомобили, сообщает «Автостат».

«Рекомендованные розничные цены на кроссовер L6 составят от 6 890 000 до 7 190 000 рублей. Кроссовер L7 будет доступен за 7 690 000 – 8 390 000 рублей. Что касается кроссовера L9, то он представлен в единственной комплектации Ultra стоимостью от 9 490 000 рублей», — сообщает агентство.

Li L9 – это 6-местный гибридный кроссовер с увеличенным запасом хода (REEV). Автомобиль оснащен адаптивной пневмо-подвеской Magic Carpet, интеллектуальными ассистентами вождения и аудиосистемой с 21 динамиками. Li L7 – 5-местный гибридный кроссовер. Он отличается вместительным салоном и интеллектуальными технологиями. Li L6 – компактный 5-местный гибридный кроссовер (REEV), который создан для городских условий эксплуатации.

До этого в базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый автомобиль «Москвич». Наличие этого сертификата позволяет производителю серийно выпускать и продавать транспортные средства.

Ранее были названы самые продаваемые премиальные автомобили в России.

