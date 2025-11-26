Названы российские цены на автомобили Lixiang

Китайская компания Lixiang объявила российские цены на свои автомобили, сообщает «Автостат».

«Рекомендованные розничные цены на кроссовер L6 составят от 6 890 000 до 7 190 000 рублей. Кроссовер L7 будет доступен за 7 690 000 – 8 390 000 рублей. Что касается кроссовера L9, то он представлен в единственной комплектации Ultra стоимостью от 9 490 000 рублей», — сообщает агентство.

Li L9 – это 6-местный гибридный кроссовер с увеличенным запасом хода (REEV). Автомобиль оснащен адаптивной пневмо-подвеской Magic Carpet, интеллектуальными ассистентами вождения и аудиосистемой с 21 динамиками. Li L7 – 5-местный гибридный кроссовер. Он отличается вместительным салоном и интеллектуальными технологиями. Li L6 – компактный 5-местный гибридный кроссовер (REEV), который создан для городских условий эксплуатации.

До этого в базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый автомобиль «Москвич». Наличие этого сертификата позволяет производителю серийно выпускать и продавать транспортные средства.

