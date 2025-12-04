JAC начал продажи в России нового минивэна RF8

Китайский автобренд JAC начал продажи в России минивэна RF8. Об этом сообщает пресс-служба компании. Цены начинаются от 4,8 млн рублей.

Длина автомобиля – 5415 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм. Колесная база – 3100 мм. Минивэн оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель RF8 отличается глубокой интеграцией с автомобильной системой Huawei, включающей 24,6-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 7-дюймовый «плавающий» экран для обеспечения интеллектуального взаимодействия с автомобилем. Автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем, а также фильтром с функцией очистки воздуха от пыльцы и запахов. Для создания настроения предусмотрена атмосферная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером.

Перед выходом на российский рынок RF8 прошел более 2 млн километров испытаний на разных типах дорожного покрытия, в том числе в экстремальном диапазоне температур – от –41 до +47 градусов по Цельсию.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.