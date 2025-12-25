Водитель такси напал на пассажиров после просьбы не пользоваться телефоном за рулем

В Москве водитель такси напал на пассажиров за просьбу не разговаривать по телефону за рулем

Таксист напал на пассажиров за просьбу не разговаривать по телефону за рулем, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Компания ехала ночью с Большой Семеновской улицы, маршрут был с добавленными точками остановок. Водитель в поездке стал говорить по телефону, пассажиры попросили не отвлекаться от дороги. После в салоне начался скандал. <...> По словам пассажиров, таксист напал двух мужчин и применил перцовый баллончик. Пострадавшие обратились к медикам», — сообщает канал.

В техподдержке агрегатора ответили, что водителю закрыли доступ к заказам.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю.

