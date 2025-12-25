На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель такси напал на пассажиров после просьбы не пользоваться телефоном за рулем

В Москве водитель такси напал на пассажиров за просьбу не разговаривать по телефону за рулем
true
true
true

Таксист напал на пассажиров за просьбу не разговаривать по телефону за рулем, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Компания ехала ночью с Большой Семеновской улицы, маршрут был с добавленными точками остановок. Водитель в поездке стал говорить по телефону, пассажиры попросили не отвлекаться от дороги. После в салоне начался скандал. <...> По словам пассажиров, таксист напал двух мужчин и применил перцовый баллончик. Пострадавшие обратились к медикам», — сообщает канал.

В техподдержке агрегатора ответили, что водителю закрыли доступ к заказам.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

