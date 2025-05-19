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Названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей

Автоэксперт Иванов перечислил четыре главных проблемы китайских автомобилей
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Виталий Аньков/РИА Новости

Китайские автопроизводители за последнее время улучшили качество своих машин, однако все еще есть вопросы по поводу их надежности, заявил «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

«На фоне увеличивающегося числа китайских автомобилей все еще возникают вопросы по поводу долгосрочной надежности, в частности, в отношении компонентов подвески и электрики, которые могут изнашиваться быстрее, чем у автомобилей западных марок», — сказал эксперт.

По его словам, существуют трудности с наличием запчастей для китайских автомобилей. Кроме того, есть проблемы с качеством самого железа и его прочностью, что иногда приводит к проблемам с каркасом машины при сильных ударах.

До этого генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова заявила, что уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым китайским автобрендам составляет 50%.

«На данный момент уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым брендам достигает 50%. Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мне пришлось расширить юридическую службу в 10 раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству», — сообщила Бояршинова.

Ранее были названы девять китайских автобрендов, которые в ближайшее время появятся в России.

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