Появились кадры с места жесткого ДТП в Ивановской области, где разбились Chevrolet и Lada

В Ивановской области водитель Lada Vesta не выжил в жестком ДТП с Chevrolet Klan

В Родниковском районе Ивановской области Chevrolet Klan и Lada Vesta попали в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«На трассе «Ковров–Шуя–Кинешма» водитель «Лада Веста» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Клан», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты бамперы, капоты и стекла, а их детали в момент столкновения разлетелись по дороге.

По данным канала, 41-летний водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажир Chevrolet Klan пострадали, прибывшие медики доставили их в больницу.

