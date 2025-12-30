Амурчане построили танк Т-34 из снега в натуральную величину

Mash: в Амурской области дед с внуком построили танк Т-34 из снега

В Амурской области дед с внуком построили советский танк Т-34 из снега в натуральную величину, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Юрию Потапчуку из села Константиновка — 78, и он — настоящий мастер. В прошлые зимы он уже сооружал советские авто из белоснежного материала. В этот раз в напарники взял внучка Никиту. Пятиклассник и предложил сваять «Амурского мстителя» — в годы Великой отечественной земляки на свои деньги купили такой танк и передали его гвардейской бригаде», — сообщает канал.

Отмечается, что танк получился высотой с частный дом. Дед с внуком торопились и успели закончить работу до Нового года.

До этого Юрий Потапчук слепил из снега советский автомобиль ГАЗ-69А в натуральную величину.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пенсионер уделил внимание деталям. Так, мужчина вылепил из снега руль, рычаги, коробки передач, решетку радиатора, приборную панель, колеса, фары и два ряда сидений.

Лепить автомобиль пенсионер начал еще в феврале 2025 года, а закончил — в марте, этому поспособствовали выпавшие весной осадки в виде снега.

