На видео сняли советский авто, который пенсионер слепил из снега

В Амурской области пенсионер слепил из снега ГАЗ-69А в натуральную величину

В Амурской области пенсионер слепил из снега советский автомобиль ГАЗ-69А в натуральную величину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«77-летний Юрий Потапчук из села Константиновка начинал с беговой дорожки — проложил вокруг своего участка. После перешел на скульптуры, втянулся. Однако машины этой зимой строил впервые», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пенсионер уделил внимание деталям. Так, мужчина вылепил из снега руль, рычаги, коробки передач, решетку радиатора, приборную панель, колеса, фары и два ряда сидений.

По информации источника, лепить автомобиль пенсионер начал еще в феврале, а закончил — в марте, этому поспособствовали выпавшие весной осадки в виде снега.

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