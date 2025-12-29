Центр Москвы перекрыли для проезда

В центре Москвы временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Движение временно закрыто на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь», — говорится в публикации.

По данным канала, проезд для автомобилей также перекрыт на Большом Каменном мосту по направлению в центр. В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать маршрут.

До этого в Москве на МКАД автомобиль влетел в грузовик. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в грузовик, от удара транспорт отбрасывает в сторону, а его детали разлетаются по проезжей части.

Кроме того, в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius, водитель которого проигнорировал просьбу правоохранителей об остановке. ДТП произошло на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. На место вызывали сотрудников экстренных медицинских служб.

Ранее сообщалось, что в Крыму за час выпала месячная норма осадков, дороги парализованы.