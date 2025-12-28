Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Subaru показала первое видео нового STI

Новый спорткар Subaru STI показали на первом видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27520747_rnd_7",
    "video_id": "record::ee49500c-b378-41c0-847e-fcc232de6e85"
}

Subaru примет участие в Токийском автосалоне, который откроется 9 января. Среди новинок, которые покажет японская марка, заявлен загадочный спорткар: уже опубликован короткий видеотизер, который даёт понять, что это будет представитель семейства STI.

Машина напоминает серийный Subaru WRX, но на решетке радиатора хорошо заметен шильдик STI. При этом проезды автомобиля сопровождаются звуком работы двигателя внутреннего сгорания, а, значит, грядущая новинка не является электрокаром.

Прежде Subaru опубликовала первое изображение спорткара. Автомобиль называли прототипом будущей серийной модели, однако других подробностей не приводилось.

На единственном изображении можно увидеть капот с воздуховодами, широкий передний бампер и расширенные колесные арки.

Логично предположить, что седаны на фото и видео - это одна и та же модель.

Между тем, журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых мощных дешевых автомобилей. В список среди прочих вошла Subaru WRX STI 2006 года.

Ранее журнал Consumer Reports перечислил 5 марок с самыми надежными авто.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+