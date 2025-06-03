Subaru опубликовала изображение нового спорткара

Subaru опубликовала первое изображение спорткара, который дебютирует в октябре

Subaru опубликовала первое изображение спорткара, который планируется представить в октябре на выставке Japan Mobility Show, сообщает Car Watch.

Автомобиль назван прототипом будущей серийной модели, однако подробностей пока нет. Изображение может оказаться намеком на новую модификацию WRX или возрожденную STI.

На единственном изображении можно увидеть капот с воздуховодами, широкий передний бампер и расширенные колесные арки. Тип кузова новинки неизвестен.

До этого стало известно, что французская компания Citroën планирует возродить легендарную модель 2CV.

Компания уже начала работы над моделью. Правда, в настоящее время проект находится на ранней стадии и каких-либо технических подробностей по нему нет. Известно лишь, что автомобиль будет построен на платформе модели C3 и получит электрическую силовую установку.

Ранее сообщалось, что в Германии возродят купе Mercedes-Benz S-Class.