Перед Крымским мостом возникала автомобильная пробка

В очереди на Крымский мост днем 27 декабря застряли 350 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа», — сообщает канал.

В ноябре водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указывать марку, модель, госномер транспортного средства и отмечать, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят. Позднее в Минтрансе заявили об усилении мер безопасности на Крымском мосту в период новогодних праздников.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.