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Во Владивостоке подростки катались на диване в потоке автомобилей, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как подростки катались на диване в потоке машин

Во Владивостоке школьники катались на диване на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«В центре Владивостока зумеры развлекаются, катаясь на диване прямо по дороге», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека сидят на диване с колесиками, который привязан к движущемуся мотоциклу, при этом другие подростки толкают спинку мебели. На записи также заметно, что владивостокцы едут в потоке автомобилей.

До этого сообщалось, что в Волгограде сотрудники автосервиса выращивали рыб в подпольном цеху. По предварительной информации, руководитель автосервиса совместно со своим знакомым установил специальные бассейны для разведения рыб. При этом на деятельность подпольного цеха разрешения не было, а выращенная рыба сбывалась нелегально.

По словам Ирины Волк, правоохранители изъяли более 700 осетровых рыб, общая стоимость которых более 10 млн рублей.

Ранее сахалинец поджег автомобиль с женщиной на заправке, и это попало на видео.

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