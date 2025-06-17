«Бассейн в автосервисе»: волгоградцы выращивали рыб в подпольном цеху автосервиса

В Волгограде сотрудники автосервиса выращивали рыб в подпольном цеху. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В волгоградском автосервисе обнаружен подпольный цех по выращиванию особо ценных осетровых пород рыб. Незаконное производство ликвидировали мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области», — написала Ирина Волк.

По предварительной информации, руководитель автосервиса совместно со своим знакомым установил специальные бассейны для разведения рыб. При этом на деятельность подпольного цеха разрешения не было, а выращенная рыба сбывалась нелегально.

По словам Ирины Волк, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 700 осетровых рыб, общая стоимость которых более 10 млн рублей. Кроме того, по результатам экспертиз и исследований будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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