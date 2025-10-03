На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Перед введением заградительного утильсбора ввоз иномарок в РФ побил рекорд

В России зафиксирован рекорд ввоза подержанных иномарок
true
true
true
close
Global Look Press

Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в сентябре 2025 года оказался рекордным, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Что касается автомобилей с пробегом, то их было импортировано 48,4 тыс. экземпляров (+14%). Это самый высокий показатель не только в этом году, но и за все предыдущие», — отмечается в сообщении.

Наибольшим спросом для ввоза из-за рубежа в сентябре пользовались автомобили Toyota, самая популярная модель — Corolla.

Импорт новых легковых автомобилей в Россию составил в сентябре 2025 года 33,6 тыс. машин, что на 68% меньше, чем в том же месяце 2024-го.

Доля импорта машин физлицами в сентябре выросла относительно августа, уточнили в «Автостате».

До этого «Газета.Ru» подробно писала, какие машины станет невыгодно ввозить в Россию частным лицам после приравнивания утильсбора к коммерческому для машин мощнее 160 л.с.

Ранее вскрылись нестыковки в рыночной цене запчастей и выплатах по ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами