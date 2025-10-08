На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал, что важно проверить перед покупкой подержанной машины

Автоэксперт Попов: перед покупкой подержанной машины важно проверить двигатель
true
true
true
close
Ivan Kurmyshov/Shutterstock/FOTODOM

Перед покупкой подержанного автомобиля важно проверить внешнее состояние кузова, а также технические параметры. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

В ходе осмотра кузова стоит оценить наличие битых или окрашенных элементов, геометрию, провести измерения толщиномером краски, чтобы определить, где была покраска. Помимо этого, важно проверить сварочные швы, наличие дефектов и «морщин» на деталях, что может говорить о скрытых повреждениях. Эксперт также советует оценить устойчивость работы двигателя, проверить компрессию, а при возможности — провести эндоскопическую проверку цилиндров на наличие задиров и повреждений зеркал поршней.

«Опытный мошенник на рынке подержанных автомобилей может замаскировать любые недостатки и продать машину с серьезными скрытыми проблемами. Поэтому главное — не полагаться только на внешний осмотр, а использовать проверенные методы диагностики и обращаться к специалистам», — заключил Попов.

«Автостат Инфо» сообщал, что в сентябре 2025 года в России было продано 581,7 тыс. подержанных автомобилей, что на 6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидером вторичного рынка России стала Lada Granta. За месяц в России было перерегистировано на новых владельцев 15 тыс. Granta, на втором месте — седан ВАЗ-2107, выпуск которого был завершен в 2012 году (12,2 тыс. машин). На третьем — Kia Rio.

Ранее сообщалось, что перед введением заградительного утильсбора ввоз иномарок в РФ побил рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами