На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: правоохранители задержали девушку, планировавшую взорвать авто с офицером

В Ставрополье на видео сняли задержание девушки, которая хотела взорвать авто офицера
true
true
true

В Ставрополе правоохранители задержали девушку, которая планировала взорвать машину офицера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Видео задержания 18-летней девушки, которая готовила теракт против офицера Минобороны в Ставрополе. Судя по кадрам, взрывчатка была в рюкзаке у девушки», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как девушка отходит назад к зданию с поднятыми руками, при этом ее рюкзак находится рядом с сотрудниками ФСБ. По данным канала, нарушительницу задержали на улице Серова. Девушка пыталась установить на один из припаркованных вблизи автомобилей самодельное взрывное устройство.

До этого в Москве на парковке у жилого дома близ здания ОМВД взорвался автомобиль. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Ранее стало известно, чье тело нашли возле авто после взрыва в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами