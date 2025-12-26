Видео: правоохранители задержали девушку, планировавшую взорвать авто с офицером

В Ставрополье на видео сняли задержание девушки, которая хотела взорвать авто офицера

В Ставрополе правоохранители задержали девушку, которая планировала взорвать машину офицера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Видео задержания 18-летней девушки, которая готовила теракт против офицера Минобороны в Ставрополе. Судя по кадрам, взрывчатка была в рюкзаке у девушки», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как девушка отходит назад к зданию с поднятыми руками, при этом ее рюкзак находится рядом с сотрудниками ФСБ. По данным канала, нарушительницу задержали на улице Серова. Девушка пыталась установить на один из припаркованных вблизи автомобилей самодельное взрывное устройство.

До этого в Москве на парковке у жилого дома близ здания ОМВД взорвался автомобиль. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Ранее стало известно, чье тело нашли возле авто после взрыва в Москве.