Автолюбителям рассказали, насколько увеличивается тормозной путь зимой

Автоэксперт Попов: зимой тормозной путь автомобиля увеличивается в восемь раз
Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

На сухом асфальте коэффициент сцепления с дорогой равен примерно 0,8, а в гололед он снижается до 0,1. Таким образом, тормозной путь в зимний период увеличивается в восемь раз даже на зимней резине. Об этом в интервью РИАМО предупредил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Он подчеркнул, что с учетом времени реакции водителя и срабатывания тормозов это критично.

«Для наглядности: при скорости 110 км/ч на кольцевой автодороге в случае экстренного торможения автомобиль на гололеде может «продрифтить» почти 400 м. Это, по сути, настоящий керлинг на асфальте», — предостерег специалист.

Автоэксперт Максим Егоров до этого предупреждал, что непристегнутый ремень безопасности может привести к серьезным травмам как на передних, так и на задних сиденьях.

По его словам, даже при движении по парковке непристегнутый человек при резком торможении может получить травмы.

Ранее травматолог назвал фактор, который вдвое повышает риск тяжелых травм при ДТП.

