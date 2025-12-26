Водопад из фекалий затопил дороги в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском автомобили ездят по затопленным фекалиями дорогам

Канализационные воды затопили улицы после коммунальной аварии в Петропавловске-Камчатском, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Фекальный водопад хлещет в Петропавловске-Камчатском. Улицы захлебнулись сами знаете чем. Прорыв возле ФОК «Звёздный» — каловые массы льются по дорогам и тротуарам. Починкой занимаются целых ДВА мастера», — сообщает канал.

До этого ассенизаторский прицеп трактора перевернулся и засыпал нечистотами автодорогу после ДТП в Ленобласти.

Авария произошла в деревне Порошкино Всеволожского района. Трактор-ассенизатор врезался в универсал Kia, водитель которого готовился вернуться в полосу после разворота. На записи видно, как неуправляемый трактор врезается в заднюю часть легковушки, после чего ассенизаторский прицеп опрокидывается.

За рулем Kia находился 72-летний мужчина. Никто из участников происшествия не пострадал.

Ранее водитель ассенизаторской машины залил пожар фекалиями в Уфе.