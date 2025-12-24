На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал, как подарить машину жене, чтобы она не забрала ее при разводе

Юрист Веропаев: при разводе можно оставить машину себе, указав на средства родных
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Если муж докажет, что купил автомобиль жене не за свои деньги, то при разводе машину оставят ему. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Это сложно, если мы говорим про официальный брак без наличия какого-либо договора о разделе имущества, который заключается при регистрации. То есть обычно факт приобретения любого имущества, тем более подарков в браке, указывает на то, что это совместно нажитое имущество. При разделе можно попробовать это опровергнуть», — сообщил юрист.

По его словам, если при разводе мужчина докажет, что деньги на покупку автомобиля были получены от родственников, то транспорт не будет делиться между супругами и муж сможет оставить машину себе.

Чтобы таких ситуаций не происходило, адвокат посоветовал заключать до брака соответствующий договор, который определит, кому какое имущество останется в случае развода. Воропаев также отметил, что данный договор нужно составлять у нотариуса.

Ранее юрист рассказал, как смягчить наказание за выезд на встречную полосу.

