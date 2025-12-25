На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Массовая авария парализовала движение на федеральной трассе М-7 «Волга»

Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на федеральной трассе М-7 «Волга»
Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«25 декабря 2025 года около 7:30 на 255 км ФАД М-7 «Волга» в Ковровском районе произошли дорожно-транспортные происшествия с участием не менее 10 транспортных средств. По состоянию на 11:30 известно об одном пострадавшем», — сообщает ведомство.

Видео опубликовал Telegram-канал «Подслушано Вязники».

Отмечается, что движение транспорта в сторону Нижнего Новгорода затруднено.

До этого во Владивостоке на улице Сахалинской неизвестные на автомобиле без государственных номеров похитили человека. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь. По данным канала, нарушители увезли человека в неизвестном направлении.

Ранее актер Алек Болдуин объяснил, почему врезался в дерево на внедорожнике.

