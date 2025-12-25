Массовая авария парализовала движение на федеральной трассе М-7 «Волга»

Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«25 декабря 2025 года около 7:30 на 255 км ФАД М-7 «Волга» в Ковровском районе произошли дорожно-транспортные происшествия с участием не менее 10 транспортных средств. По состоянию на 11:30 известно об одном пострадавшем», — сообщает ведомство.

Видео опубликовал Telegram-канал «Подслушано Вязники».

Отмечается, что движение транспорта в сторону Нижнего Новгорода затруднено.

