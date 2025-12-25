На маркетплейсах появился мерч с фразой-мемом «Можно, а зачем?»

На сайтах классифайдов в продаже появились автомобильные аксессуары с фразой «Можно, а зачем?», ставшей вирусной в соцсетях. Об этом сообщает проект Авто Mail, со ссылкой на объявления на популярных торговых площадках.

Так, на одном из классифайдов за прозрачную наклейку с выражением «Можно, а зачем?» на стекло автомобиля просят 233 рубля, уточняет проект. На другой торговой площадке наклейка на рамку для номерного знака с той же надписью стоит 401 рубль. Среди предложений есть и более дорогие варианты, например, черная футболка с белым принтом, цена которой приближается к 1,5 тыс. рублей. Продавцы в описаниях позиционируют товары как способ добавить «немного юмора и индивидуальности» в образ автомобиля.

«Белая глянцевая наклейка с контрастной надписью привлечет внимание и вызовет улыбку у окружающих. Она станет отличным дополнением к любому дизайну автомобиля, подчеркивая ваш нестандартный взгляд на мир. Наклейка проста в нанесении и удалении, не повреждая покрытие», — цитирует издание продавца, описавшего характеристики товара.

