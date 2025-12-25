На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На маркетплейсах появился мерч с фразой-мемом «Можно, а зачем?»

Автоаксессуары с фразой «Можно, а зачем?» появились в продаже в России
true
true
true
close
Ozon

На сайтах классифайдов в продаже появились автомобильные аксессуары с фразой «Можно, а зачем?», ставшей вирусной в соцсетях. Об этом сообщает проект Авто Mail, со ссылкой на объявления на популярных торговых площадках.

Так, на одном из классифайдов за прозрачную наклейку с выражением «Можно, а зачем?» на стекло автомобиля просят 233 рубля, уточняет проект. На другой торговой площадке наклейка на рамку для номерного знака с той же надписью стоит 401 рубль. Среди предложений есть и более дорогие варианты, например, черная футболка с белым принтом, цена которой приближается к 1,5 тыс. рублей. Продавцы в описаниях позиционируют товары как способ добавить «немного юмора и индивидуальности» в образ автомобиля.

«Белая глянцевая наклейка с контрастной надписью привлечет внимание и вызовет улыбку у окружающих. Она станет отличным дополнением к любому дизайну автомобиля, подчеркивая ваш нестандартный взгляд на мир. Наклейка проста в нанесении и удалении, не повреждая покрытие», — цитирует издание продавца, описавшего характеристики товара.

До этого «Газета.Ru» писала о том, что с бюджетом менее 2 млн рублей, из официально представленных на российском рынке новых автомобилей можно выбрать не только продукцию отечественных автокомпаний. На рынке в этом ценовом сегменте есть такие китайские автомобили, как Livan X3 Pro, JAC JS3, Bestune T55, «Москвич 3», а также Belgee S50.

Ранее были названы 10 самых дешевых спортивных автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами