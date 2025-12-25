Названы 10 самых дешевых спортивных автомобилей

Mazda MX-5 Miata 2025 года выпуска возглавил рейтинг самых дешевых спортивных автомобилей. Об этом сообщает портал topspeed.com, эксперты которого проанализировали данные о продажах машин. Цена автомобиля составляет $29,8 тыс.

Под капотом Mazda MX-5 Miata установлен 2,0-литровый мотор, выдающий 181 л. с. Второе место досталось Toyota GR86 с ценой $30,8 тыс. Этот автомобиль приводится в движение 2,4 --литровым двигателем мощностью 228 л. с.

На третьем месте находится Honda Civic Si (от $31 тыс.). Силовая установка этого автомобиля — мотор объемом 1,5 л. мощностью 200 л. с.

Далее следуют Volkswagen Golf GTI, Hyundai Elantra N, Subaru WRX, Toyota GR Corolla, Nissan Z, Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 самых надежных спортивных автомобилей.