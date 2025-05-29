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Названы 10 самых надежных спортивных автомобилей

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 надежных спортивных автомобилей
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Chevrolet

Hyundai Genesis Coupe 2015 года выпуска оказался самым надежным среди спортивных автомобилей. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 80 балла из 100 возможных.

Второе место с оценкой надежности 86 баллов из 100 занял выпущенный в 2016 году Dodge Challenger. Замкнула «тройку» лидеров Mazda MX-5 Miata. Речь идет о модели 2019 года с рейтингом надежности 86 из 100.

Далее следуют Ford Mustang 2019 года, Infiniti G37 Coupe 2013 года, Chevrolet Camaro 2010 года, Lexus LC 500 2025 года, Porsche 718 Boxster 2021 года, Chevrolet Corvette Stingray 2022 года, Porsche 911 2015 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.

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