«Пришлось вызвать скорую»: в Челябинске ребенку зажало голову троллейбусом

В Челябинске ребенку зажало голову дверьми общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«Все произошло сегодня утром возле Северо-Крымской. Как рассказали в пресс-службе «Челябинского троллейбуса», водитель преждевременно закрыла двери, но они не закрылись полностью из-за системы «антизажим». Специалисты принесли извинения, в компании добавили, что водитель пройдет внеочередную проверку знаний по транспортному обслуживанию», — говорится в публикации.

По словам матери пострадавшего школьника, после произошедшего у ребенка заболела голова, поэтому пришлось вызвать сотрудников медицинских служб и остаться ожидать скорую в том же троллейбусе. На опубликованных в сети кадрах видно, что пострадавший ребенок сидит в пустом общественном транспорте.

До этого в Тыве несовершеннолетний водитель сбил школьницу на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее группа детей едва не замерзла в Башкирии из-за сломавшейся Газели.