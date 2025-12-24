На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пришлось вызвать скорую»: в Челябинске ребенку зажало голову троллейбусом

В Челябинске ребенку зажало голову дверьми троллейбуса
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

В Челябинске ребенку зажало голову дверьми общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«Все произошло сегодня утром возле Северо-Крымской. Как рассказали в пресс-службе «Челябинского троллейбуса», водитель преждевременно закрыла двери, но они не закрылись полностью из-за системы «антизажим». Специалисты принесли извинения, в компании добавили, что водитель пройдет внеочередную проверку знаний по транспортному обслуживанию», — говорится в публикации.

По словам матери пострадавшего школьника, после произошедшего у ребенка заболела голова, поэтому пришлось вызвать сотрудников медицинских служб и остаться ожидать скорую в том же троллейбусе. На опубликованных в сети кадрах видно, что пострадавший ребенок сидит в пустом общественном транспорте.

До этого в Тыве несовершеннолетний водитель сбил школьницу на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее группа детей едва не замерзла в Башкирии из-за сломавшейся Газели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами