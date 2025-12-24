Названы сроки российских продаж кроссовера Jaecoo J6

Компания Jaecoo планирует начать российские продажи кроссовера J6 в конце I – начале II квартала 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили на закрытой презентации модели.
Длина Jaecoo J6 — 4509 мм, колесная база — 2620 мм. Для модели предусмотрено пять цветов — черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый.
Jaecoo J6 оснащен медиасистемой с 13-дюймовым экраном/ Будет предусмотрено две силовые установки: турбомотор 1.5 л., J6 с полным приводом получит мотор 1.6 в паре с роботизированной трансмиссией. Дорожный просвет автомобиля — 190 мм.
Автомобиль подготовлен к российским условиям эксплуатации, имеет оцинковку кузовных панелей.
До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.
Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.
Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.
Ранее Geely распространила фото обновленного кроссовера Okavango.