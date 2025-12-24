На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые интересные автоновинки 2025 года

Автоэксперт Целиков перечислил пять самых интересных автоновинок 2025 года
KGM

Глава аналитического агентства «Автостат» перечислил в своем Telegram-канале наиболее интересные автомобильные новинки 2025 года. На первом месте оказался бренд KGM.

«Корейский бренд вышел в Россию в начале года. Главная причина попадания в топ такова. Это единственный автомобильный бренд из недружественной страны, который продается в России официально», — сообщил Целиков.

Второе место занимают автомобили под бредом Tenet, которые начали официально продаваться в сентябре. В декабре Tenet уверенно поднялся на третью позицию, опередив Geely, Belgee, Changan.

На третьем месте находится Exeed Exlantix. Продажи гибридного кроссовера ET стартовали в апреле и к концу ноября набрали более 2 тысяч покупателей.

Четвертое место у Lada Iskra, которая ворвалась в топ-10 самых популярных моделей рынка. На пятом месте АмберАвто А5, который этой осенью слал лидером российско рынка электрокаров.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее в России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом.

