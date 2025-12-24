На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны обстоятельства ночного взрыва в Москве

СК: взрыв в Москве произошел во время задержания подозрительного человека
true
true
true
close
Юрий Кочетков/РИА Новости

В Москве расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

«По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в г. Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — сообщает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

В ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел взрыв. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Позже стали известны личности погибших инспекторов ДПС. Это Илья Климанов и Максим Горбунов.

Ранее на видео попал мощный взрыв фуры с газом на трассе в Италии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами