В Чечне взорвалась цистерна с топливом, есть погибшие

СК: взрыв газа на газонаполнительной станции в Чечне унес жизни трех человек

В чеченском селе Новотерское взорвалась цистерна с топливом на газонаполнительной станции, погибли три человека. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около 16:00. В цистерне взорвался газ. Сейчас следователи осматривают место происшествия. Кроме того, назначены судебные экспертизы, а ход расследования взял под контроль глава чеченского СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

7 апреля подросток с ножом набросился на полицейских на улице Кадырова в Ачхой-Мартане. Ответным огнем нападавшего ликвидировали на месте ЧП. Ранения получили двое правоохранителей. Их доставили в больницу, позже один из них умер.

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