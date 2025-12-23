На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог раскрыла скрытую причину стыда россиян из-за своих автомобилей

Психолог Твардовская: только злой человек стыдится бюджетного автомобиля
Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

Водители, которые подвержены чувству зависти, могут испытывать превосходство или унижение из-за недостаточно высокого статуса бренда своего автомобиля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская.

«Если человеку больше нечем выделиться кроме марки автомобиля, то это единственный способ привлечь к себе внимание, поскольку машина может стать неким показателем статуса», — рассказала психолог, подчеркнув, что такая стратегия ущербна для человека.

По ее словам, марка автомобиля может отражать финансовое положение водителя, поскольку косвенно указывает на объем затраченных усилий человека.

Люди, которые часто ощущают недостаток внимания, зависть и злость, могут испытывать сопутствующие эмоции — чувство превосходства либо унижение из-за марки автомобиля. Таким образом, они пытаются отличаться от окружающих, заметила психолог.

До этого Твардовская заявила, что женщины, у которых скромные условия жизни, реагируют на мужчин на дорогих машинах. По ее словам, женщины, которым важно, чтобы у возлюбленного был дорогой автомобиль, заменяют этим свои собственные потребности.

Ранее психолог рассказала об опасности Лефортовского тоннеля для водителей.

