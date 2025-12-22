На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему всегда стоит пристегиваться на заднем сиденье

Автоэксперт Попов: ремни безопасности на заднем сиденье спасут от травм
Maderla/Shutterstock/FOTODOM

Утверждения о том, что на заднем сидении можно не пристегиваться, — ни что иное как заблуждение. Пассажиры сзади довольно часто получают тяжелые травмы при ДТП. Об этом в беседе с РИАМО предупредил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед. Я лично видел случаи, когда людям выбивало зубы ударом о подголовник. Каркас подголовника металлический, и если кто-то считает, что он мягкий из-за обивки, — это заблуждение. Удар может быть очень жестким», — отметил Попов.

Бывали также ситуации, когда пассажир, сидящий посередине, вылетал вперед между сиденьями через лобовое стекло, добавил он.

До этого автоэксперт Константин Лигачев привел случай из своей жизни, когда вез детей на заднем сидении и резко затормозил из-за выехавшего на его полосу водителя. В итоге маленькие пассажиры спаслись лишь благодаря ремням безопасности — по словам специалиста, они буквально «повисли» на них, что защитило их от удара.

Ранее россиянам рассказали, когда система безопасности автомобиля может стать опасной.

