Россиянам рассказали, когда система безопасности автомобиля может стать опасной

С октября 2025 года на российских дорогах произошло более 11 тысяч ДТП с пострадавшими, свидетельствуют предварительные данные ГИБДД. На фоне этих цифр особое внимание привлекают системы активной безопасности автомобилей — технологии, которые должны предотвращать аварии, но в ряде случаев могут сами стать источником риска. Специалисты Пермского Политеха объяснили, в каких ситуациях электронные ассистенты ошибаются и как водителю правильно на них реагировать. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Автобезопасность традиционно делится на пассивную и активную. Пассивная включает ремни, подушки, конструкцию кузова и защищает при столкновении. Активная, наоборот, помогает предотвратить аварии: к ней относятся ABS, распределитель тормозных усилий EBD, система стабилизации ESP, а также современные технологии вроде автоматического экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля и ассистентов удержания в полосе.

Активная безопасность особенно важна там, где человеческая реакция может запоздать — при внезапном торможении впереди идущего транспорта, потере сцепления на мокрой дороге или непреднамеренном съезде с полосы из-за усталости. Однако автоматика видит мир лишь через датчики, и именно эти ограничения становятся причиной типичных ошибок.

По словам доцента кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниила Курушина, система удержания в полосе способна перестать видеть разметку из-за грязи или осадков и внезапно передать управление обратно человеку.

Гораздо опаснее сбой автоматического торможения: электроника может ошибочно принять перестраивающийся автомобиль или тень от моста за препятствие и резко затормозить, что особенно рискованно в плотном городском потоке.

Директор Института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ Алексей Щелудяков предупредил и о конфликте между действиями водителя и решениями системы. Это возможно, например, при объезде ямы или люка: водитель уводит автомобиль от опасности, но ассистент пытается вернуть его в «правильную» траекторию, притормаживает и снижает тягу — фактически направляя прямо на препятствие.

Эксперты отметили, что при сбое систем важно сохранять спокойствие и действовать решительно. Если автомобиль неожиданно затормозил, нужно уверенно нажать на педаль, чтобы переопределить команду электронного помощника, и включить аварийную сигнализацию. При самопроизвольном подруливании следует крепко держать руль, скорректировать траекторию и при первой возможности безопасно остановиться, чтобы перезагрузить систему или отключить сбойный модуль.

По словам специалистов, электронные ассистенты значительно повышают безопасность при грамотном применении, но опасно полностью полагаться на автоматизацию. Водителям важно понимать алгоритмы работы систем, следовать рекомендациям производителя и быть готовыми в любой момент взять управление в свои руки.

«Решение о доверии автопилоту и обязанность контролировать его работу лежат на человеке. Вопросы юридической ответственности за аварии с участием автономных систем до сих пор остаются предметом международных дискуссий», — заключил Алексей Щелудяков.

